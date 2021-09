Napoli-Cagliari, probabili formazioni: solo tre ballottaggi per Spalletti! Cagliari con Pedro-Keita

Domani alle 20:45 il Napoli affronterà il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona, a tre giorni dalla vittoria di Genova contro la Samp. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ci saranno ben pochi cambi per Luciano Spalletti.

Qui Napoli – Per il tecnico di Certaldo sono tre i ballottaggi. In difesa potrebbe tornare Manolas, escluso dopo l’errore contro la Juventus dell’11 settembre, mentre in attacco occhio ai ballottaggi Zielinski-Elmas e Politano-Lozano. Per il resto si attendono i rientri di Demme e Mertens.

Qui Cagliari – Dopo la sconfitta di Empoli, il neo-tecnico dei sardi Walter Mazzarri vuole fare punti per staccarsi dal fondo della classifica. L’ex Napoli punta ancora sul 4-4-2: a centrocampo gli esterni saranno Nandez e Dalbert. In attacco ci sarà il capitano Joao Pedro al fianco di Keita.

Queste dunque le probabili formazioni della Gazzetta:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita.