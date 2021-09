Napoli Cagliari – Mazzarri in conferenza: “Dovremmo mettere tanta aggressività, a Napoli ho passato 4 anni stupendi”

Walter Mazzarri attuale allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa pre Napoli Cagliari. L’ex allenatore azzurro ha toccato tanti temi tra cui il suo passato sotto l’ombra del Vesuvio.

“Accoglienza? Mi concentro sulla partita, non mi aspetto nulla: so che mi stimano, sono stati 4 anni memorabili ma la mia testa è solo al Cagliari. Loro sono una macchina da guerra e si divertono a vincere le partite, noi dobbiamo mettergli il bastone tra le ruote. Non parliamo troppo di tattica, non voglio dare vantaggi. Domani vedrete la formazione, sempre sceglierò la formazione che mi darà la possibilità di fare meglio e soffrire meno. Molto meglio con la Lazio, tanti errori tecnici con l’Empoli dobbiamo capire se è un problema di testa visto che giocavamo davanti al nostro pubblico o se ci sono altri motivi. Avevamo le gambe bloccate e anche i giocatori si sono resi conto, abbiamo visto i filmati vedendo le differenze tra Lazio e Empoli. E’ stata una buona riunione per capire come possiamo migliorarci.”



“A Napoli mi aspetto il massimo che può fare la mia squadra, ho già avuto il primo dato contro la Lazio. Ho visto già cose bellissime e cose molto negative con l’Empoli. Raccogliamo i dati e cerchiamo certezze. Ho bisogno di tempo, ma domani dobbiamo dare il massimo. Ci vuole del tempo per avere certezze, per ora lavoriamo in fase difensiva e cerchiamo compattezza. Devo avere tempo per dare un’idea di gioco”.