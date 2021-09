Napoli-Cagliari, dalle 14.30 Luciano Spalletti presenterà la sfida di domani in conferenza stampa

Dopo Udinese e Sampdoria, sarà il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri il prossimo avversario sul cammino di Luciano Spalletti e i suoi ragazzi. Gli azzurri, unica squadra a punteggio pieno in Campionato, cercano conferme anche contro i sardi, squadra ostica e desiderosa di riscatto dopo un inizio di camponato tutt’altro che esaltante. Il tecnico del Napoli presenterà la sfida prevista per domani sera allo stadio Diego Armando Maradona in conferenza stampa a partire dalle 14.30; come di consueto, MondoNapoli.it vi accompagnerà con la diretta testuale della conferenza, per non perdere nemmeno una delle dichiarazioni del tecnico toscano dalla dalla sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno.