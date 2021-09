Gazzetta – Il feeling tra ADL e Spalletti è ottimo, il Presidente si fida ciecamente del tecnico

Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato la stagione 2021/2022 con un percorso netto in campionato e con una grande rimonta in Europa League.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quest’inizio ha fatto sì che il Presidente Aurelio De Laurentiis desse piena fiducia all’allenatore sia dal punto di vista tecnico che comunicativo. De Laurentiis, per il momento ha deciso di mettersi da parte per lasciare spazio ad allenatore e squadra in tutto e per tutto; l’obiettivo primario resta la Champions, sperando che si possa continuare a sognare in grande.