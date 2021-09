Il Napoli sta iniziando a mandare dei segnali a tutte le rivali: quest’anno, la squadra di Spalletti va forte e non ha alcuna minima intenzione di fermarsi sul più bello. Questa squadra può lottare per il massimo obiettivo: Lo Scudetto.

Come riporta Tuttosport, il Napoli ha mandato un segnale soprattutto all’Inter e al Milan, in quanto la squadra è sul pezzo, concentrata e molto tecnica. D’altronde, due poker consecutivi non vengono per caso.

Avere, per Spalletti, a disposizione un attaccante come Osimhen, capace di far male alle difese avversarie con i suoi movimenti mortiferi, due centrocampisti tecnici come Fabian e Zielinski, entrambi i goal, un capitano disposto al sacrificio ed esempio della leadership come Insigne e una saetta come Lozano, che ha messo lo zampino su 3 goal, è tanta roba.

D’Aversa aveva detto di voler evidenziare i limiti di questo Napoli, ma questa squadra sembra non avere difetti.