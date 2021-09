Ospina: “Dobbiamo continuare cosi, stiamo maturando. Anguissa? E’ fortissimo. Su Spalletti…”

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Per me la cosa più importante è il risultato della squadra, volevamo i 3 punti e l’abbiamo conquistati. E’ il nostro obiettivo sempre. Ieri la parata su Adrien Silva è stata molto importante, dovevamo restare con la porta imbattuta in una partita cosi difficile. E’ un bel momento, stiamo giocando bene e vogliamo continuare cosi. Anche se la strada è lunga.”

Su Spalletti: “Con il mister stiamo facendo grandi cose, ha una grande esperienza che ci riesce a trasmetterci molta fiducia. Possiamo fare tante cose positive, importanti.”

Su Osimhen: “E’ un grande attaccante, un ragazzo formidabile, che si impegna tantissimo e vuole sempre dare il massimo in campo per il Napoli. Sta facendo bene, per lui e per noi è importante averlo a questo livello”.

Sul soprannome: “Spiderman Ospina? Mi piace! Questo però lo lascio a voi, io devo continuare a fare bene con il Napoli. Sono importanti le soddisfazioni di squadra e lavoriamo per vincere.“

Sulla squadra: “Lavoriamo per far bene, tutte le gare si giocano con momenti diversi, bisogna essere bravi a gestirli. Noi siamo bravi nel momento di soffrire, siamo uniti. Attaccare e difendere tutti insieme.“

Su Anguissa: “E’ fortissimo, può aiutare tanto il Napoli. Ci serviva assolutamente, ha la giusta maturità ed esperienza, aumenta il nostro livello”.

Sul rientro dalle Nazionali e sulla Juve: “Ero stanco dopo la sfida con la Juve, sono arrivato dalla Colombia a 0:00 e poi dovevo subito scendere in campo, non è stato facile. Dopo la partita ho dormito cosi tanto che ho recuperato subito”

Sugli obiettivi: “Dobbiamo lavorare partita dopo partita e non guardando troppo avanti, ora testa al Cagliari. Sognare è giusto, ma non dimenticandoci i nostri obiettivi.”

Su Spalletti post Samp: “Era felice dopo il match, contento della prestazione della squadra, è un tecnico di grande esperienza che ti fa subito concentrare in vista della prossima sfida”.