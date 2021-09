Il Napoli esce euforico dopo la vittoria di Genova: sicuramente cinque giornate sono poche, ma vedere la squadra di Spalletti espugnare Marassi, dove l’Inter si era fermata, con un tale atto di forza è un segnale per il campionato.

Vedere in quattro giorni due poker in trasferta dimostra la personalità che tanti giocatori, da Osimhen ad Anguissa, da Insigne a Mario Rui, mettono in campo; tutti danno una mano al compagno, dando sicurezza mentale a una squadra che sembrava distrutta dopo Napoli-Verona.

Spalletti l’ha incartata subito a D’Aversa, mandando Anguissa su Adrien Silva, e dopo 10 minuti di blackout, la squadra partenopea ha saputo attaccare con tanti uomini, partendo dalla freddezza di Osimhen, dalle parabole disegnate da Insigne e dalle sciabolate di Fabian e Zielinski, tutti gesti tecnici decisivi per la vittoria.

Sì, mancano tante partite, ma l’uragano Napoli si sta abbattendo sul campionato.

Fonte: Corriere dello Sport