Spalletti: “Stiamo facendo molto bene, ma per entrare in Champions dobbiamo continuare così”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN dopo la grande vittoria degli azzurri contro la Sampdoria allo Stadio Marassi per 0-4. Queste le sue parole:

“Osimhen ha una grande predisposizione ad aiutare il gruppo. Oggi la Sampdoria ci ha messo in difficoltà e noi siamo stati bravi a soffrire. Nel primo tempo hanno fatto possesso palla come il nostro e sono stati bravi anche in qualche finalizzazione dove è stato bravissimo Ospina e la difesa ha dovuto adattarsi ad alcune situazioni. Era una partita difficile, con un campo scivoloso e abbiamo dovuto puntare sulle individualità. Nel secondo tempo, però, dopo aver sbloccato la partita siamo riusciti a fare bene e potevamo fare anche di più. La partita è una scatola che va riempita di cose e noi abbiamo in esubero alcune qualità e alcune ci mancano, come il sacrificio, ed Anguissa ci mette questo. A volte, fa anche più di quanto gli basterebbe e spesso va ad aiutare i suoi compagni. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio a centrocampo, dove nella prima frazione avevamo sofferto, con due mediani a piede invertito e la partita è stata più equilibrata. Noi siamo una squadra di calcio che gode di un grande affetto da parte dei tifosi e della città, ma dobbiamo continuare a lavorare perchè la media per entrare in Champions degli ultimi anni è molto alta e per questo motivo dobbiamo continuare a vincere anche in campi molto difficili“.