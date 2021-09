Spalletti: “Non dobbiamo essere ossessionati dallo scudetto”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è stato intervistato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima dell’inizio della gara tra gli azzurri e la Sampdoria a Marassi. Queste le sue parole:

“Zielinski è un grande calciatore che a causa degli europei ha ritardato un po’ ad entrare in condizione, ma ci aiuterà sicuramente. Lozano? Ho grande varietà davanti e con i cinque cambi posso dare spazio a tutti. Giocare dopo Milan e Inter? Indifferente. Sappiamo che per restare in cima alla classifica dobbiamo pensare a noi e cercare di vincere tutte le partite. Non dobbiamo avere l’ossessione dello scudetto e dobbiamo pensare partita dopo partita“.