Sky – Le probabili formazioni di Sampdoria e Napoli

Le ultime notizie divulgate da SkySport, riportano le probabili formazioni che, questa sera (ore 18:30), verranno schierate da Spalletti e D’Aversa, in vista del match tra Napoli e Sampdoria.

Partendo dalla squadra partenopeo, il tecnico azzurro dovrebbe optare per il solito 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Ospina, favorito a Meret (nonostante il suo recupero dall’infortunio). In difesa, la coppia Rrahmani-Koulibaly, affiancata da Mario Rui e Di Lorenzo. A centrocampo confermati Anguissa e Fabian Ruiz, alle spalle del terzetto Insigne, Zielinski, Lozano. I tre andranno a sostegno della punta centrale d’attacco, Victor Osimhen.

Per quanto riguarda la Sampdoria, l’allenatore blucerchiato si affiderà al 4-4-2. D’Aversa dovrebbe riconfermare la squadra schierata contro l’Empoli, con un solo dubbio: Morten Thorsby. Il centrocampista, infatti, ha riscontrato un lieve problema muscolare, che gli ha imposto lavoro personalizzato fino alla vigilia della gara, nella quale ha ripreso gli allenamenti in gruppo. Da valutare, dunque, le sue condizioni. Al suo posto, potrebbe subentrare Adrien Silva. In attacco confermata la coppia Quagliarella-Caputo.