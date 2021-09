Gazzetta – Spalletti lancia un messaggio alla squadra in vista della Samp

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla gara di stasera (ore 18:30), contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, abbia fatto un discorso d’incitamento pre partita alla sua squadra.

Il tecnico azzurro sa che questa sfida potrebbe nuovamente portare il Napoli in vetta alla classifica in solitaria (con 15 punti) e giungere, così, a punteggio pieno con 5 vittorie su 5 in campionato. Ragion per cui, ha chiesto ai suoi concentrazione.

La Sampdoria potrebbe essere insidiosa e creare delle difficoltà in campo. Ma, il team azzurro dovrà dimostrare ciò che ha espresso finora: grinta, determinazione e qualità di gioco. Solo così, il successo potrebbe essere assicurato.