D’Aversa a Dazn: “Partita decisa dagli episodi, passivo troppo severo”

Roberto D’Aversa, ha commentato la sconfitta della Sampdoria contro il Napoli ai microfoni di Dazn con delle dichiarazioni curiose visto il passivo.

Frustrazione? Il passivo è esagerato per quello che i ragazzi hanno fatto in campo. Nel primo tempo abbiamo fatto più possesso palla, noi abbiamo creato tanto, loro sono stati cinici; il doppio intervento di Ospina ha cambiato la partita, il passivo è troppo ampio. Turnover? Venivamo da ottime gare, non è questione di turnover, la condizione fisica era ottima e lo dimostra l’approccio del primo tempo. E’ normale che gli episodi che influenzano, Ruiz da fuori fa goal ed Ospina fa il miracolo.