Tre cambi di formazione rispetto a Udine? Ad affermarlo questa mattina è Tuttosport. Spalletti sembra intenzionato infatti a far rifiatare Mario Rui e Insigne, sempre titolari nelle prime quattro di campionato, ma soprattutto a rimettere Manolas al fianco di Koulibaly al centro della difesa.

Spazio dunque al greco e a Juan Jesus nei quattro difensivi e a Lozano in attacco. Il messicano scalpita per tornare in campo dal primo minuto.