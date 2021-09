Luciano Spalletti ha fatto subito breccia nel cuore dei tifosi. Quella scelta di mettere sulle maglie di allenamento il canto dei tifosi: «Sarò con te… e tu non devi mollare». I continui riferimenti alla storia della città e del club. I risultati e un gioco che sta diventando spettacolare. Bravo Luciano, la gente è con lui.

Ma la stessa gente non si fida della squadra. La stessa, Anguissa a parte, che il 23 maggio fallì clamorosamente la gara con il Verona e la qualificazione in Champions. Quell’ amarezza non è stata digerita e ora i tifosi azzurri non vogliono illudersi e aspettano conferme, senza per questo far mancare il supporto alla squadra.

Al tempo stesso la società, per scelta, non si è mai avvicinata più di tanto alla tifoseria e alla città, dove il club non ha nemmeno una sede di rappresentanza, se si escludono degli uffici all’ interno dello stadio Diego Maradona. Vedremo se domenica sera col Cagliari saranno venduti tutti i biglietti a Fuorigrotta, cosa che non è capitato col Venezia e manco nel big-match con la Juve. I prezzi alti, la questione sanitaria, la mancanza di mezzi pubblici a fine gara, scoraggiano tanta gente che non per questo è lontana dalla squadra.

Fonte: Gazzetta dello Sport