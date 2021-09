Il Mattino – Testa già alla Sampdoria: stanotte rientro a Napoli e oggi lavoro di scarico

Il Napoli è partito da Udine subito dopo la fine del match di ieri sera.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, servirà grande intensità dal punto di vista fisico per le prossime tre settimane: ci saranno sempre partite, sarà fondamentale anche il lavoro del preparatore atletico Sinatti per non incorrere in altri infortuni; nella notte un volo charter ha portato gli azzurri a casa ed è oggi è previsto un lavoro di scarico dopo le fatiche della Dacia Arena. Da domani testa alla complicata trasferta di Genova contro una Sampdoria ben capitanata da mister D’Aversa in queste prime uscite stagionali in un campo mai banale.

Accantonare la vittoria di Udine per riposare gambe e mente in vista di giovedì è il prossimo imperativo.