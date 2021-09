Gazzetta: “Smettano definitivamente i cori offensivi”

Anche La Gazzetta biasima con vigore i cori offensivi contro Napoli della Dacia Arena.

Come evidenziato dal noto giornale sportivo, non è più possibile far finta di niente senza prendere seri provvedimenti contro chi insulta ed offende il popolo partenopeo. Sulla rosea, infatti, si legge: “Un’altra speranza è che, da domani, i cori offensivi, con riferimento al fuoco e al sapone, smettano definitivamente. Non se ne può più, per favore”. Un invito, questo, alle autorità pertinenti per mettere un veto su future manifestazione di questo genere e su episodi che oramai raccontiamo da tantissimi anni e mai stroncati sul nascere.

Niente più inni all’odio e alla discriminazione, sembra una frase fatta ma nel 2021 tale problematica sembra essere sempre più radicata nella nostra società.