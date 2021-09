CorrSport – Sembra che Spalletti sieda sulla panchina azzurra da una vita

Spalletti e il Napoli sembrano conoscersi da diversi anni or sono.

E’ la sensazione che emerge da questi primi quattro verdetti di campo. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che paragona i suoi uomini a degli attori il cui copione è stato affidato da poco ma che sembrano conoscerlo a memoria già da troppo tempo: una similitudine che rende l’exploit di questo primo Napoli spallettiano, il cui rendimento è forte quanto inaspettato: era lecito aspettarsi un passo in avanti dopo la serataccia di Napoli-Verona, ma le previsione più ottimiste non avrebbero mai pensato a 12 punti conquistati in 4 partite.

E’ uno spettacolo che ci si augura non possa finire mai, degno di studio anche da altri tecnici di Serie A per la prontezza e il coraggio che passa dai piedi dei calciatori.