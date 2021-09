UFFICIALE – Le formazioni di Udinese-Napoli: Rrahmani titolare, torna Mario Rui

A meno di un’ora dall’inizio della partita, il Napoli ha pubblicato attraverso i suoi profili social la formazione ufficiali per la partita contro l‘Udinese, gara valida per le 4a giornata di Serie A. Confermata la titolarità di Rrahmani, torna in campo Mario Rui sulla fascia. Nell’Udinese Gotti schiera Pussetto e Deulofeu in attacco nel 3-5-2. Le formazioni ufficiali:

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Elmas, Politano, Osimhen, Insigne

Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu.