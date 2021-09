Napoli, Spalletti: “Siamo il Napoli, dobbiamo tentare di vincerle tutte!. Meglio giocare con queste temperature”

Nel pre-partita della Dacia Arena, tra Udinese e Napoli, ai microfoni di Sky Luciano Spalletti ha parlato cosi:

“Ciò che rappresenta per me Udine conta poco nonostante sia un piacevole ricordo. Qui ho trovato una città equilibrata, dei tifosi che sapevano come ci si comporta allo stadio e un proprietario che sapeva come fare il suo lavoro. Tutte cose che mi hanno agevolato agli inizi del mio percorso. Per il Napoli si tratta di una partita importante per noi, ma anche per l’Udinese che ha una classifica che potrebbe permettergli di arrivare in testa alla classifica. Noi, chiamandoci Napoli, dobbiamo tentare di vincere le gare che giochiamo. Questa sera non sarà facile, oggi è un’opportunità, proveremo a sfruttarla. Quello che ci aiuterà sarà la temperatura, abbiamo sempre giocato con il caldo e quindi con questo tempo potremmo recuperare al meglio. Sono fiducioso della mia squadra. Se sei un professionista top, la testa deve comandare e bisogna capire i momenti, trovare motivazioni per affrontare certe sfide”.