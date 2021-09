Insigne: “Ci godiamo questa vittoria ma non montiamoci la testa. Spalletti ci motiva ogni giorno per far bene”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky:

“Dobbiamo stare con i piedi per terra, non era facile giocare e vincere qui. E’ un campo difficile per tutti, ora dobbiamo recuperare le energie perchè giochiamo giovedi di nuovo in trasferta. Con umiltà possiamo andare lontano. Ora come ora la classifica non conta, il mister sta provando a tirare il meglio in ognuno di noi, per poter fare bene in campionato. Ci sono tante squadre forti, dobbiamo pensare partita dopo partita, siamo all’inizio e dobbiamo restare concentrati. Ora ci godiamo la vittoria ma da domani pensiamo alla Sampdoria”.