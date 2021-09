Gazzetta – Spalletti e il Napoli puntano alla vittoria per comandare la classifica

Luciano Spalletti e il Napoli sono davvero carichi per la trasferta di Udine.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’ambiente è davvero concentrato sulla sfida della Dacia Arena. Il pareggio tra Juventus e Milan stimola ancora di più gli azzurri a mettere anima e cuore nel difficile match di questa sera: l’avversario è ostico, come sempre, rientrante nella famosa categoria di “bestia nera” per gli scontri diretti mai banali e mai scontati. Vincere stasera significherebbe punteggio pieno e primato in classifica, non proprio poco.

L’Udinese è partita forte ed ha già dimostrato che il suo stato di forma è tra i migliori attualmente in Serie A; Spalletti lo sa e sa anche bene quali corde toccare per affrontare la partita nel migliore dei modi.