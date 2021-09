Gazzetta – Silenzio dominante sul futuro di Insigne: quando potrebbe cambiare qualcosa?

Il futuro di Insigne non ha un destino deciso e con l’inizio della stagione sono stati pochi i contatti tra le parti.

Ne parla La Gazzetta dello Sport stamane sottolineando la concentrazione sugli obiettivi stagionali del capitano azzurro e l’assenza di ansia nel chiudere l’accordo. Prima il Napoli, poi Insigne: sembra una dichiarazioni di secondo piano, in realtà potrebbe essere un piano strategico per permettere al calciatore di dare il meglio per poi tirare le somme a metà o fine campionato. Lo scenario potrebbe cambiare con la vittoria di un titolo a fine stagione, cosa che convincerebbe ADL a trattare il rinnovo senza alcun dubbio.

E’ troppo presto per provare a “sognare” così in grane, i verdetti stagionali sono pochi e c’è ancora tanto da fare prima di arrivare ad una resa dei conti obbligatoria.