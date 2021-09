CorrSport – Tre possibili sorprese negli undici che affronteranno l’Udinese

Spalletti valuta l’inserimento di tre possibili sorprese ad Udine.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, i ballottaggi sono i seguenti: Rrahmani e Manolas si giocano l’accoppiamento con Koulibaly, con il kosovaro che potrebbe dare continuità alla buona prova del King Power Stadium. In avanti si giocano due posti uno tra Politano e Lozano e uno tra Elmas e Ounas; Politano nella ripresa con il Leicester ha spaccato la partita e sta davvero bene ma Lozano ha bisogno di minuti e di giocare per ritrovare un buon stato di forma e potrebbe spuntarla proprio lui. Il macedone è favorito su Ounas.

Poche ore al fischio d’inizio e ancora tanti dubbi di formazione avvolgono la mente di Spalletti.