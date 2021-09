Corbo racconta un retroscena: “Incontro Insigne-ADL al Britannique”

Il giornalista Antonio Corbo ha fornito un retroscena pazzesco nel suo editoriale.

L’articolo che compare sull’edizione odierna de La Repubblica, infatti, specifica che “Vi è stato un incontro tra Insigne e ADL all’hotel Britannique prima della sfida contro la Juventus. Il tutto è durato per 70 minuti, ma la trattiva per il rinnovo è stata rinviata a chissà quando. Fino a quel momento i due si erano lodevolmente evitati.”

L’aneddoto è fondamentale per capire che attualmente le parti si sono avvicinate ma hanno deciso di rinviare il discorso a fine o metà stagione, dando priorità al Napoli. Non c’è fretta, dunque, per chiudere un rinnovo tanto atteso.