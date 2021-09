Anguissa-Fabian Ruiz: la coppia d’assi

“Anguissa l’ innesto fondamentale per il reparto centrale, ottimo l‘ impatto nell’ esordio contro la Juventus, conferme a Leicester nel match di esordio di Europa League degli azzurri. Un centrocampista dalle caratteristiche diverse rispetto a tutti gli altri che Spalletti ha in gruppo e la sua forza fisica si è dimostrata subito molto importante. Una presenza che permette a Fabian Ruiz di esaltare ancora di più le sue qualità tecniche nel palleggio e di illuminare così la manovra del Napoli in fase offensiva. Un mix di qualità e quantità, la coppia centrale di centrocampo funzionale al massimo per il 4-2-3-1 del nuovo allenatore: la base solida che garantisce protezione alla linea a quattro difensiva e soluzioni per gli attaccanti in fase offensiva”.

Così il Mattino in edicola nella propria edizione ha commentato la nuova coppia in mediana composta da Fabian Ruiz e il nuovo innesto Anguissa.