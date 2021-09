L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Victor Osimhen al suo valore di calciomercato. Infatti, come riportato dal quotidiano, una squadra per prendere il nigeriano in questo momento dovrebbe sborsare 100 milioni. Il giocatore è arrivato lo scorso anno dal Lille per la cifra di 70 milioni d’euro.