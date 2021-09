CdS – Nove tifosi azzurri arrestati in Inghilterra: le novità

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio agli scontri nel pre gara tra tifosi di Leicester e Napoli e all’arresto di nove tifosi azzurri: “Il bilancio finale non fa di certo onore ad una serata di gala, tanto attesa anche per quell’anelato sapore di progressivo ritorno alla normalità. Come da conferma della polizia del Leicestershire (all’Ansa), va dunque registrato l’arresto di nove supporter azzurri per una rissa scoppiata nel corso del pomeriggio, prima del fischio d’inizio. Gli stessi sono ancora in custodia e in attesa di giudizio, in seguito agli scontri verificatisi (ore 18 locali) nella zona di Millstone Lane, ad un paio di chilometri all’incirca dal complesso calcistico. In stato di fermo anche un tifoso della squadra locale”