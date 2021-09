L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla partita d’Europa League tra Leicester e Napoli: “Non si vedeva da chissà quanto tempo una squadra italiana, in trasferta in Inghilterra in una gara di Coppa, capace di tirare in porta 22 volte (a 7), di battere 8 calci d’ angolo (a 2) e di creare 8 palle-gol (a 2). Il Napoli si porterà dietro un bel carico di fiducia da riversare in un campionato che lo vede già capolista“.