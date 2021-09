Secondo quanto riporta Francesco Modugno su Sky, Meret ,in attesa di nuovi accertamenti, comincia a stare meglio così come Ghoulam, sul quale ci sono grandi aspettative sulla sua ripresa. Dries Mertens ha perso 4/5kg e sta per tornare. Buone notizie per il Napoli in attesa di entrare nel clou della stagione!