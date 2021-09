Mondonapoli Live non vi abbandona mai, anzi vi lascia compagnia sempre, come con la diretta delle 19. Questo un sommario della diretta:

Dati della partita:

I nostri esperti, dopo un saluto, hanno parlato dei dati del match, che dimostrano come il Napoli abbia saputo reagire bene alla forte partenza delle Foxes, sapendo creare tante occasioni e tenendo un ritmo di gara alto. Inoltre, i nostri esperti hanno sottolineato i cambi di Spalletti, che ancora una volta ha saputo leggere bene la gara.

Top e Flop:

In seguito, si è parlato del Man of the match, Osimhen, autore di una bella doppietta: secondo alcuni, pecca ancora sotto porta di freddezza, ma in cambio sa giocare bene per la squadra, come dimostra l’assist a Zielinski. Chissà se arriverà a 20 goal, ma la mano del tecnico si vede.

Come Flop si è scelto Di Lorenzo, che ha giocato in un ruolo non suo e ha dimostrato di essere reticente sugli stessi errori, come sul goal di Perez, dove si perde completamente l’uomo per aiutare KK a centro area.

Pagelle:

Per quanto riguarda le pagelle, si è parlato della prestazione non entusiasmante di Lozano e Zielinski, evidentemente non al 100%, mentre Ounas, Politano ed Elmas sono entrati molto bene in partita. Male Malcuit, che ha dimostrato di non aver ancora assimilato certi concetti, come dimostra il goal del 2-0.

Fantacalcio:

Infine, il nostro Luigi Di Palma ha mostrato la top11 del Fantacalcio della nostra redazione e ha dato consigli sui giocatori da schierare.

