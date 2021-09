Il Napoli non ha neppure il tempo né di gioire per la rimonta né di rammaricarsi per la mancata vittoria, in quanto già nella notte gli azzurri sono rientrati in Italia e probabilmente, già oggi pomeriggio si ritrovano a Castel Volturno per preparare l’insidiosa trasferta di Udine.

Infatti, la sfida di lunedì sera sarà molto insidiosa, non solo perché storicamente è un campo difficile( e Spalletti, da ex, lo sa bene), ma anche perché la squadra di Gotti ha solo 2 punti in meno della squadra di Spalletti.

Poi si andrà giovedì a Genova contro la Sampdoria e chissà che quella non possa essere la gara di Petagna, che ha già deciso la sfida a Marassi di fine agosto con il Genoa, e per destino, quel goal lo ha convinto a restare a Napoli.

La domenica arriverà il Torino del grande ex Mazzarri, mentre poi il giovedì 30 ci sarà lo Spartak al Maradona. Insomma, continua il tour de force e il tecnico toscano spera di recuperare qualcuno: per lunedì si valutano le condizioni di Mario Rui, mentre, prima della sosta di ottobre, l’augurio è che uno tra Mertens, Ghoulam, Demme e Meret torni, in modo da avere la rosa al completo.

