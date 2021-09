Spalletti a Sky: “Grandissima reazione, la squadra ha carattere. Osimhen deve migliorare”

Il Napoli pareggia con il Leicester 2-2 al King Power Stadium, in rimonta grazie ad una doppietta di Osimhen. Luciano Spalletti ha commentato la partita ai microfoni di Sky.

“Rimonta? La squadra ha iniziato nella maniera giusta, poi abbiamo sbagliato un po’ in costruzione. Hanno seguito le indicazioni ed abbiamo giocato tutta la partita. Un segnale positivo è la reazione nervosa, abbiamo ripreso una partita meritata. I cambi? Non è merito mio ma dei ragazzi che sono entrati, io non devo fare altro che farli giocare, poi loro devono dare il 100%. Osimhen? Può migliorare ancora, è un grande calciatore ma non deve smettere di migliorare. Deve avere maggiore precisione nelle scelte e nei movimenti. Non deve correre inutilmente. Anche da un punto di vista tecnico deve mettere qualcosa in più nel calciare in porta“.