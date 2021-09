Sky – Napoli, la probabile formazione in vista del Leicester: stravolta la difesa, spazio a Lozano

Sky Sport parla della sfida tra Napoli e Leicester di questa sera al King Power Stadium, e la probabile formazione azzurra ha delle sorprese.

Infatti, secondo l’emittente, il tecnico Luciano Spalletti starebbe per “stravolgere” la difesa, lanciando dal primo minuto Zanoli come terzino destro, spostando Di Lorenzo a sinistra. Al centro, insieme a Koulibaly, ci sarebbe Rrahmani e non Manolas.

A centrocampo spazio ancora ad Anguissa, affiancato da Fabian e Piotr Zielinski, che tornerebbe titolare dall’infortunio. In avanti, oltre i punti fermi Insigne e Osimhen, spazio a Lozano per fare rifiatare Politano.

PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI – Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti