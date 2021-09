Pagelle MN – Un Osimhen stellare recupera gli errori di Di Lorenzo

Un grande Napoli rimonta ancora una volta e lo fa in casa del Leicester nella prima giornata di Europa League. Sotto 2-0 fino al 70′, a causa anche di gravi errori difensivi e anche sotto porta, un Osimhen stellare realizza due eurogol che portano il punteggio sul 2-2 e regala un punto preziosissimo agli azzurri di Luciano Spalletti. Queste le nostre pagelle:

Ospina 6: Il colombiano si rende autore di una super uscita nei primi minuti su Barnes, ma può essere anche leggermente più reattivo nelle due reti. Nel complesso, partita onesta per lui.

Malcuit 5.5: Il francese dimostra ancora una volta i suoi limiti, soprattutto difensivi. Davanti regala anche cose buone, come un cross perfetto per il colpo di testa di Lozano, ma dietro balla molto, come in occasione del 2-0 di Barnes. (Dall’84 Juan Jesus 6: Il brasiliano è ancora lontano dalla migliore condizione, ma entra bene ed è molto attento nei minuti finali).

Rrahmani 6: Partita tranquilla per il kosovaro che negli ultimi minuti di gioco si fa ammonire per un fallo tattico su Maddison che ha evitato una ripartenza pericolosa al Leicester.

Koulibaly 6.5: Un’altra grande partita del senegalese. Parte malino, con qualche errore in fase di uscita, ma poi si dimostra il solito baluardo difensivo.

Di Lorenzo 5: Il peggiore in campo. Errore difensivo sulla rete dell’1-0 di Perez, uguale a quello subito contro il Genoa e quello subito in nazionale contro l’Inghilterra. Sbaglia il passaggio in uscita nell’occasione del 2-0 degli inglesi, permettendo la ripartenza che si è rivelata letale. Dimostra di non essere a proprio agio sulla corsia mancina.

Anguissa 6: Sicuramente un passo indietro per il camerunese rispetto alla gara contro la Juventus, ma nel complesso non fa una brutta partita. (Dall’84 Petagna 6: Cerca di scambiare con Osimhen e si fa vedere per tenere su palla).

Ruiz 5.5: Partita anonima per lo spagnolo, il quale sbaglia anche molti passaggi a centrocampo. In molte occasioni si rivela lento e non adatto all’intensità del gioco del Leicester.

Lozano 5.5: Il messicano è ancora in condizioni fisice non ottimali e anche oggi lo dimostra. Buon colpo di testa sul finale del primo tempo, ma per il resto fa veramente poco e da lui ci si aspetta di più. (Dal 64′ Politano 6.5: Entra in campo e si fa notare subito per velocità e dribbling. Regala l’assist del pareggio ad Osimhen).

Zielinski 5.5: Il polacco rientra da un infortunio e si vede che non è ancora il calciatore che tutti abbiamo ammirato fino alla scorsa stagione. Si divora una rete incredibile sul finale del primo tempo e sbaglia molti tocchi. (Dal 64′ Elmas 6: Il macedone entra nella rete del 2-1 e sembra più vivo di Zielinski).

Insigne 6: Il capitano del Napoli ha recuperato in extremis dalla contusione al ginocchio subita contro la Juventus e si è visto che non era al top. Qualche giocata illuminante c’è sempre, ma sa fare di più. (Dal 74′ Ounas 6.5: L’algerino spacca la partita come suo solito, salta sempre il diretto avversario e si guadagna due ammonizioni, una delle quali porta all’espulsione di Ndidi).

Osimhen 8: Protagonista assoluto di questa partita. Nel primo tempo, al netto di una rete sbagliata, si rivela tra i migliori e regala un assist al bacio a Zielinski che sbaglia sotto porta. Nel secondo tempo sale in cattedra e realizza una super doppietta, con un pallonetto e un grande stacco di testa che regalano il pareggio agli azzurri.

Spalletti 6.5: Partita preparata bene dal tecnico toscano perchè il Napoli gioca bene tutta la gara e la sconfitta sarebbe stata sicuramente immeritata. Ha trasmesso grande forza di reazione ai ragazzi che, dopo la Juventus, rimontano anche questa sera.