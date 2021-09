Victor Osimhen, dopo l’incredibile prestazione contro il Leicester coronata con una doppietta, ha parlato ai microfoni di Sky.

“Obiettivi? Non voglio pormi obiettivi personali, voglio aiutare la squadra; il club crede in me e voglio ripagare la loro fiducia. Voglio migliorare ed aiutare la squadra. Nuova stagione? Il mister ci sta dando tanta fiducia, vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, siamo un bel gruppo e vogliamo fare bene.“