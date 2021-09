Questa sera alle ore 21:00 il Napoli esordirà in Europa League in Inghilterra, sul campo del Leicester City, storica squadra vincitrice della Premier League nel 2016 tra il clamore e lo stupore di tutti!

Dato l’elevato tasso tecnico delle due compagini, si prospetta una serata dal sapore di Champions League!

Come sempre, vi aspettiamo alle ore 20 sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch per commentare insieme le formazioni ufficiali della sfida!