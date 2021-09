RILEGGI LIVE – Leicester Napoli 2-2: doppietta di Osimhen, il Napoli pareggia

95′ – FINISCE QUI. Il Napoli conquista un buon punto in Inghilterra, con carattere e gioco gli uomini di Spalletti recuperano il Leicester e grazie ad una doppietta di Osimhen. Finisce 2-2.

93′ ESPULSO NDIDI. Il Napoli giocherà gli ultimi minuti in superiorità numerica.

91′ OCCASIONE PER RRAHMANI. Calcio di punizione dalla tre quarti battuto da Politano, Rrhamani svetta ma mette alto.

90′ – 5 MINUTI DI RECUPERO.

GOL GOL GOL GOL GOL DEL NAPOLI. DOPPIETTA DI OSIMHEN!! Gli azzurri trovano il meritatissimo pareggio ancora con il nigeriano. Politano converge dalla destra e mette un gran pallone in mezzo, Osimhen sale in cielo e batte Schmeichel.

82′ – Cambi per il Napoli. Entrano Petagna e Juan Jesus per Anguissa e Malcuit. Azzurri completamente a trazione anteriore.

79′ – OCCASIONE PER ELMAS. Sugli sviluppi di un corner, il macedone dal vertice sinistro dell’area salta un avversario e calcia in porta, buona parata di Schmeichel.

76′ PUNIZIONE ALTA DI POLITANO. Ounas appena entrato crea subito scompiglio nella difesa avversaria guadagnando un calcio di punizione sui 25 metri. Politano calcia alto

74′ Cambio per il Napoli. Entra Ounas per Insigne.

68′ – GOL GOL GOL DEL NAPOLI! OSIMHEN RIAPRE LA PARTITA. Goal fantastico degli azzurri che con un’azione manovrata arrivano in area di rigore, Osimhen viene servito da Fabian e beffa Schmeichel con un fantastico pallonetto.

64′ – RADDOPPIO DEL LEICESTER. Di Lorenzo perde una palla sanguinosissima a centrocampo, Maddison allarga per Barnes che incrocia col sinistro, 2-0 Leicester.

62′ – PRIMI CAMBI PER IL NAPOLI. Escono Zielinski e Lozano per Elmas e Politano.

58′ – IL VAR ANNULLA IL 2-0 DEL LEICESTER. Daka aveva raddoppiato per i padroni di casa, il Var però annulla per fuorigioco.

57′ – Il Napoli continua ad attaccare, ottimo approccio al secondo tempo degli azzurri.

50′ – Occasione per Lozano! Gran cambio di gioco di Insigne che trova Lozano in area di rigore. Il Chucky sbaglia lo stop e spreca l’occasione.

45′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO. Primo pallone per gli azzurri. Un cambio per Leicester, entra Soyuncu per Evans

45+2 – FINE PRIMO TEMPO. Il Napoli conclude il primo tempo in svantaggio 1-0 grazie al goal di Perez. Dopo un brutto inizio, gli azzurri hanno condotto la partita e sfiorato più volte il pareggio.

45′ OCCASIONISSIMA PER LOZANO! Il Napoli sviluppa la manovra sulla fascia destra, Malcuit lascia andare un gran cross che trova Lozano, grande stacco e grande riflesso di Schmeichel

39′ – CLAMOROSA OCCASIONE PER INSIGNE! Calcio d’angolo battuto da Zielinski, messo fuori dalla difesa del Leicester sui piedi del capitano che stoppa e tira in maniera perfetta, palla di un soffio al lato.

36′ – CLAMOROSA OCCASIONE PER ZIELINSKI! Osimhen sfrutta una palla lunga di Di Lorenzo sfilando sull’esterno. Il nigeriano mete una grande palla a rimorchio per Zielinski che calcia addosso a Castagne, gettando via l’occasione.

33′ – Ammonizione per Di Lorenzo. Il terzino del Napoli, dopo una palla persa da Fabian Ruiz è costretto a fermare l’avversario lanciato in ripartenza, giusto il cartellino.

31′ – Ammonizione per Soumarè. Il difensore classe 99′ ferma Lozano in ripartenza beccandosi il cartellino giallo. La squadra inglese si ritrova con i due difensori centrali ammoniti

28′ – Occasione per Malcuit! Osimhen brucia in velocità Evans ed è bravo a condurre il contropiede. Il nigeriano è bravo ad allargare a destra per l’arrivo di Malcuit che calcia alto.

20′ – Occasione per Osimhen! Anguissa recupera il pallone nella metà campo avversaria, Osimhen salta secco Evans e tira largo con il sinistro.

14′ – Punizione alta di Insigne. Fabian guadagna un fallo al limite dell’area, il capitano si incarica della battuta. Il tiro finisce alto.

8′ – Ayoze Perez sblocca il match! Cross di Barnes dalla sinistra, l’esterno opposto si trova tutto solo sul secondo palo e batte un incolpevole Ospina. Foxes in vantaggio

5′- MIRACOLO DI OSPINA! Azione rocambolesca del Leicester, dopo un rimpallo Barnes si trova a tu per tu con il portiere Colombiano che in uscita bassa respinge. Brivido per gli azzurri.

2′- Prima occasione per il Napoli! Gli azzurri con Insigne recuperano un pallone nella metà campo avversaria, Osimhen prova il tiro; Schmeichel respinge

1′ – Fischio d’inizio di Leicester-Napoli. Inizia il Cammino Europeo degli azzurri!

Il Napoli è pronto ad affrontare la prima sfida europea di questa stagione. Gli azzurri sfidano il Leicester al King Power Stadium. Tutto pronto al fischio d’inizio.