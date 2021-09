Il Roma – Verso Leicester: le probabili scelte di Spalletti

L’edizione odierna de Il Roma, si sofferma sul Napoli e sulla sua partita di Europa League, questa sera (ore 21:00), contro il Leicester.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, abbia in mente l’ipotetica formazione da schierare per battere le “Foxes” di Rodgers.

Le probabili scelte. Tra i pali David Ospina (potuto rientrare nella lista dei convocati, per fortuna del tecnico azzurro). In difesa, con Mario Rui out per infortunio alla caviglia sinistra, le opzioni sono due: far giocare Malcuit sulla fascia mancina, oppure, spostare Di Lorenzo in quella posizione e piazzare, così, il francese sulla destra.

A centrocampo, Zielinski potrebbe essere schierato dal 1′, insieme a Fabian Ruiz e Anguissa.

In attacco, Insigne dovrebbe essere confermato come titolare. In caso contrario, spazio ad Ounas. Il capitano farebbe da supporto ad Osimhen. A destra, ballottaggio Politano-Lozano, con il messicano leggermente favorito.