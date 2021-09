Gazzetta: “Sollievo Insigne! La sua richiesta a Spalletti…”

Non vuole arrendersi, Lorenzo Insigne. E nemmeno Luciano Spalletti. Il capitano vuole esserci a Leicester, nonostante la contusione al ginocchio che gli procura ancora dolore. L’ allenatore non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo talento migliore. Perché l’ esordio in Europa League può significare già mezza qualificazione al turno successivo, se dovesse essere vincente.

Così, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il capitano ha chiesto all’allenatore di poter giocare. Spalletti lo convocherà, con la rifinitura che sarà decisiva in tal senso.