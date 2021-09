Il Mattino – Chiacchierata tra ADL e Pisacane: il resoconto

ADL ha incontrato il procuratore di Insigne prima dell’inizio del campionato.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il presidente azzurro si aspettava di trovare direttamente il capitano a colloquio: tuttavia, i primi contatti non sono stati negativi e la cosa più importante è che quel clima di indifferenza stia quasi per decadere in maniera ufficiale. La strada è lunga e entrambe le parti hanno bisogno di essere ancora più vicine per trovare un accordo sul rinnovo, la cui scadenza fissata al 30 giugno 2022 si avvicina sempre di più. Al 24 del Napoli avrebbe riferito tutto il suo procuratore Pisacane.

La finestra di gennaio potrebbe risultare utile in un senso o nell’altro per aggiornare quella che ormai è diventata una situazione complicata e nota a tutti.