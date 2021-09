Gazzetta – Osimhen vuole giocare contro il Leicester

Victor Osimhen vorrebbe partire titolare contro il Leicester.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nigeriano viene da un ottimo momento sia con il Napoli che con la sua Nigeria. Il calciatore è uscito con un piccolo infortunio a fine gara e per questo motivo Spalletti sarebbe intenzionato a non rischiarlo nella gara di esordio in Europa League. La scelta definitiva verrà presa dal tecnico tra oggi e domani.

A scendere in campo dal primo minuto contro le Foxes potrebbe essere Andrea Petagna: il ballottaggio è serrato.