Da Castel Volturno – SSC Napoli, report allenamento: il punto sugli infortunati

La SSC Napoli, come di consueto, ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, vigilia del match di Europa League contro il Leicester. Di seguito, il comunicato pubblicato dalla società:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Leicester, prima giornata di Europa League in programma domani alle ore 21 in Inghilterra. Dopo una prima fase di torelli e rapidità la squadra ha svolto partita a campo ridotto, esercitazione tattica e esercizi su palle inattive”.

Inoltre, è stato fatto anche il punto sugli infortunati: “Meret ha svolto terapie e lavoro in palestra. Lobotka e Demme personalizzato in campo. Mario Rui ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta in gruppo”.