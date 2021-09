CorrSport – Potrebbe non farcela Mario Rui: si pensa a Juan Jesus

Juan Jesus potrebbe sostituire Mario Rui sulla fascia sinistra.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, non verrà rischiato il portoghese(data anche l’emergenza nel suo ruolo). Il calciatore farà un provino nella giornata odierna per capire quali siano le sue reali possibilità di scendere in campo al King Power Stadium, uno scenario attualmente difficilmente percorribile. Si pensa all’ex Roma, già inserito in quel ruolo negli ultimi minuti di Genoa-Napoli.

Vedremo quali saranno le prossime notizie per saperne di più sulla scelta di domani sera.