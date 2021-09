CorrSport – Lozano in pole per sostituire Insigne a sinistra

Hirving Lozano dovrebbe sostituire Insigne contro il Leicester.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il dolore al ginocchio si fa ancora sentire e il capitano potrebbe anche non di essere rischiato. Sarebbe davvero rischioso far partire il capitano dal primo minuto contro il Leicester, data anche il calendario fitto di impegni per il mese di settembre. La situazione è attualmente monitorata dal Napoli e dallo staff medico ma aumentano le quotazioni di Lozano per la sfida di domani sera.

Spalletti deciderà tra oggi e domattina chi schierare al suo posto.