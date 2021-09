ADL al Daily Mail: “Lavoro a un nuovo campionato europeo! I dettagli…”

“Il sistema non funziona più. Europa League e Champions League non generano entrate sufficienti da giustificarne la partecipazione per i club”.

Così Aurelio De Laurentiis ha commentato al Daily Mail la crisi del calcio europeo. Inoltre, il presidente ha lanciato una proposta: “Dobbiamo ridurre il numero di partite e la dimensione delle varie leghe nazionali, creando un nuovo campionato europeo nel quale i club entrerebbero in modo democratico in base a ciò che ottengono in campo. Ho esaminato un progetto che porterebbe dieci miliardi di euro al calcio europeo, ma ci vuole forza di volontà e totale indipendenza”.