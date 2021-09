ULTIM’ORA – I risultati dei tamponi del Napoli in vista della partenza per Leicester!

Dopo la grande vittoria con la Juventus, il Napoli prepara l’esordio in Europa League contro il temuto Leicester di Jamie Vardy! Nonostante i problemi riguardante la possibile quarantena, che ormai sembrano risolti (clicca qui per approfondire), gli azzurri dovranno fare i conti con qualche infortunio. Insigne infatti domani farà un test per verificare le sue condizioni prima di prendere parte alla trasferta in Inghilterra.

Nel frattempo la SSC Napoli ha reso noti i risultati dei tamponi effettuati sul gruppo squadra. Gli esiti sono tutti negatici come si evince dal comunicato pubblicato su twitter: