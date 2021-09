Osimhen, Ospina e Koulibaly ci saranno contro il Leicester giovedì

David Ospina, Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly ci saranno nella trasferta di giovedì sera contro il Leicester. Per quanto riguarda i primi due (così come per Elmas e Rrahmani), il governo inglese ha modificato la legislazione che prevedeva obbligo di dieci giorni di quarantena per chi provenisse da zone considerate a rischio e che adesso non è più prevista per gli sportivi, grazie anche alla società del Napoli che si è adoperata da settimane in questo senso. Risolto, poi, il giallo squalifica per il difensore senegalese perchè la somma di ammonizioni svanisce da un’edizione all’altra e dunque non avrà nessuna squalifica da scontare. A riferirlo è Il Corriere del Mezzogiorno.