Lorenzo Insigne rappresenta il dubbio più grande per la trasferta di Leicester. Luciano Spalletti, infatti, dovrà decidere se schierarlo o meno nella gara di giovedì e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà il capitano azzurro a decidere. Questa mattina, infatti, proverà nuovamente il ginoccchio e, se gli darà ancora fastidio, potrebbe non essere neanche convocato e risparmiato per la trasferta di Udine in campionato, in programma lunedì sera.