Squadra al completo per Leicester. Tutti sono abilitati per la trasferta di Europa League in terra inglese. È in arrivo la tanto sospirata deroga (preannunciata dal The Times) per gli azzurri che erano impegnati con le nazionali in quei paesi facenti parte della cosiddetta “lista rossa” britannica. Ospina ed Osimhen potranno quindi far parte della spedizione di Coppa. Il governo inglese sta per modificare il regolamento sulle quarantene, di modo che vengano esentati dalle stesse quei club impegnati nelle competizioni Uefa, anche se reduci da impegni in zona rossa.

Nella fattispecie la Colombia per Ospina e Capo Verde, dove aveva giocato Osimhen. I due avrebbero dovuto osservare una quarantena di dieci giorni, col risultato di renderli inutilizzabili. Ed era ora, considerato che un’ inibizione del genere avrebbe inevitabilmente generato disparità in campo già dal debutto europeo stagionale.

Fonte: Corriere dello Sport