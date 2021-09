Gazzetta – Il Napoli piena candidata alla lotta per lo scudetto

Il Napoli di Spalletti ha iniziato alla grande la sua stagione in campionato.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, il club di ADL si inserisce alla grande nella lotta allo scudetto con le altre big del campionato. La squadra sembra avere le idee chiare e ritornare ad alti livelli è un obiettivo che il Napoli non può fallire dopo due stagioni non indimenticabili: bisogna avere consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie armi a disposizioni, con le quali si può arrivare davvero lontano.

Il nuovo condottiero ha già dato una minima impronta alla squadra e vorrà lottare per traguardi importanti fino alla fine.